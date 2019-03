’Fietser, houd rekening met andere mensen’

Nu kom ik alleen in de stad voor een leuk evenement dat echter minder leuk wordt door het merkwaardig gedrag van de fietser van nu. Twee voorbeelden van afgelopen dinsdagavond.

Bij het inrijden van de parkeergaragae Q-Park onder het Stedelijk Museum, wacht ik even om een oudere mevrouw op het trottoir niet te hinderen. Een geïrriteerde e-biker geeft een enorme dreun op de kofferbak van mijn auto en roept iets onverstaanbaars. Later op de avond rijd ik een kennis die moeilijk loopt even naar huis in de Van Breestraat. Ik doe het portier voor haar open en een aanstormende fietser scheldt me uit voor ’lul’.

Is het niet meer hip voor de hoofdstedelijke fietser om een beetje rekening met andere gebruikers van de openbare ruimte te houden?

Klaas Timmerman, Andijk