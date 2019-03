’Teveel schreeuwzenders op de radio’

Maar het is ook een veelzijdige nieuwsbron. Om het verschil te maken heeft men het onderverdeeld in stations. Tot voor kort was NPO Radio 5 een relaxte zender. Sinds januari is er daar naar mijn mening heel wat veranderd.

Af en toe moet ik kijken of ik wel goed zit: heb ik soms 3fm aan? Want ook radio 5 is een schreeuwzender geworden.

Joke van Leeuwen, Amersfoort