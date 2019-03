’Los alle medische problemen lekker zelf op’

Maar het gaat over je echtgenote met wie je al meer dan 50 jaren in gemeenschap van goederen gehuwd bent. En dat lukt dat dus niet, want dan gaat het over medische gegevens en die gaan alleen haar wat aan (alsof het in al die jaren niet tot je doorgedrongen is dat ze wel 's wat mankeert).

Dan moet je door haar schriftelijk (!) gemachtigd worden of ze moet zelf aan de telefoon uitleggen dat jij dat mag regelen voor haar (nogal wiedes, want ook dat doe je al die jaren al voor haar. Dat heette vroeger taakverdeling).

En stel dat diezelfde echtgenote bedlegerig is en heeft om die reden fysieke hulp nodig, terwijl het huis ook wel 's een stoflap kan gebruiken. Dan denk je in je naïviteit: Ach, daar is toch thuiszorg voor in dit gave land?!

Nou, niet dus, want op datzelfde moment ben jij gebombardeerd tot mantelzorger en dan telt haar privacy niet meer. Alle medische problemen mag jij lekker zelf oplossen, zonder extra hulp.

J.C. Polling, Amsterdam