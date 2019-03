’Allemaal voordeel van vrije marktwerking’

Tot mijn verbazing werd dit middel niet door de verzekering vergoed en was het zonder recept verkrijgbaar. De kosten van € 16,95 voor 90 nachten slapen zonder kramp is het mij alleszins waard.

Maar in december was plotseling wel een doktersrecept noodzakelijk en was de prijs met 15,7% verhoogd naar €19,61. Gisteren wilde ik weer een doosje halen, uiteraard met recept, en kwam tot de ontdekking dat er maar 42 tabletten in hetzelfde doosje zaten i.p.v. de 90 die het normaal bevatte. Wederom een prijsverhoging van 7,9 % naar € 21,16.

In een paar maanden een verhoging van maar liefst 24,8 %!!! We zouden allemaal voordeel hebben van die vrije marktwerking. Mijn antwoord hierop is: haal de medicijnen uit België en ga daar gelijk tanken!

Marianne B. Janssen, Bussum