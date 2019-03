’Weg met hysterische klimaatpsychologen’

Onbegrijpelijk dat er van die zielige mensen zijn die alleen maar aan het klimaat willen verdienen over de rug van klimaatangsthazen. Die klimaatpsychologen sporen echt voor geen meter.

Gelukkig hoort de psycholoog Jeffrey Wijnberg niet tot deze categorie en blijkt wel een nuchtere kijk over dit onderwerp te hebben. De klimaatmaffia van GroenLinks probeert iedereen een schuldgevoel aan te praten, terwijl we vrijwel niets aan het klimaat kunnen doen want die zal altijd blijven veranderen.

Fijn dat er steeds meer verstandige mensen zijn die schoon genoeg hebben van de klimaathype. Zelfs sommige weermannen proberen de angst dat de wereld door het klimaat vergaat, ons steeds weer aan te praten.

Schandalig, dat ook de zogenaamde klimaatpsychologen mensen proberen angst aan te praten en daar dan dik aan verdienen. Geld is belangrijk dan normen en waarden voor deze mensen. Weg met die hysterische klimaatpsychologen.

Gerard Rood, Stede Broec