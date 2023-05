Premium Het beste van De Telegraaf

Column Eddy Terstall Het vrije woord staat onder druk, waakzaamheid is geboden

Eddy Terstall

Ik ga graag tekeer tegen de Angelsaksische wereld. Misschien omdat de Angelsaksische wereld ertoe doet. Engels is de wereldtaal en dat wordt door het internet alleen maar erger. Jonge continentale Europeanen spreken elkaar niet meer in elkaars taal toe, maar in een lelijk soort driehonderdwoordenengels. Heel diep kan zo’n gesprek dan niet gaan en wanneer een Engelstalige zich in het gesprek mengt, staat die al direct met 1-0 voor.