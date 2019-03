’Eerst prijs e-auto omlaag’

Stemmers verwachten niet dat de lagere parkeertarieven meer mensen ertoe zullen overhalen om te kiezen voor elektrisch rijden. Daarom denkt ook maar iets meer dan een derde dat gemeenten er ook echt toe zullen overgaan om korting te geven op de parkeertarieven voor stekkerauto’s. Sommigen voorzien dat de tarieven gelijk blijven voor elektrische wagens, maar juist verhoogd gaan worden voor benzine-auto's. „Gemeenten gaan dit aangrijpen om nog meer autootje te kunnen pesten”, zo vermoedt iemand. Een ander denkt dat gemeenten de parkeertarieven op deze manier nog meer kunnen gebruiken als melkkoe.

Een stemmer voorspelt dat gemeenten zichzelf in de vingers gaan snijden. ,,De fossiele rijder gaat de stad en de winkels mijden. In grote steden gaan de winkels al naar de knoppen. Dat wordt alleen nog maar erger.”

Velen vinden het oneerlijk dat elektrische rijders bevoordeeld, vooral ook omdat zij al zoveel voordeeltjes hebben. ,,Het is alleen weggelegd voor de rijken. In ons dorp barst het al van de Tesla’s. Lekker rijden zonder bijtelling en dan straks nog goedkoper parkeren ook.”

De meesten zijn ook niet echt fan van elektrisch rijden. Slechts 30% vindt het goed als dat zou toenemen. Driekwart denkt ook niet dat stekkerbolides beter zijn voor het klimaat. ,,Het is echt geen antwoord op klimaatverandering. Die elektriciteit is opgewekt in kolencentrales. Bovendien is de productie van die auto’s niet duurzaam.”

Meer respondenten - de helft - gelooft wel dat het beter is voor de luchtkwaliteit. Maar, zegt iemand: ,,Elektrisch rijden is alleen interessant als de elektriciteit opgewekt wordt zonder fossiele energie.” Een ander denkt dat dat zelfs niet uitmaakt. ,,We zijn een klein flutlandje. Het maakt voor de opwarming van de aarde echt niks uit of wij nou allemaal op zonne-energie gaan rijden.”

Anderen denken dat de lucht door elektrisch rijden wel schoner wordt in de steden maar vragen zich af wat er gebeurt met de luchtkwaliteit op de plekken waar de stroom wordt opgewekt. Een stemmer vindt: ,,Als je luchtkwaliteit wilt verbeteren, dan kun je beter kunnen stoppen met vuurwerk, paasvuren en open haarden.”

De meesten geloven niet zo in de goede uitwerking van de elektrische auto op het milieu. ,,Er is voor de batterijen veel te dure, schaarse grondstof nodig, veelal uit conflictgebieden.” Sommigen pleiten dan ook voor het verfijnen van waterstoftechnologie, in plaats van in te zetten op de batterijen.

Vrijwel niemand denkt dat iedereen zich een elektrische auto kan veroorloven in de toekomst. Wel vindt meer dan 50% dat iedereen zo’n wagen zou moeten kunnen kopen.

Een doorn in het oog van velen is dat degenen die zich het toch al kunnen veroorloven, ook nog eens gespekt worden met subsidie. ,,De rijken kunnen een vette bak kopen en krijgen nog geld toe ook. Voor wie geld heeft, wordt rijden dus goedkoper. Laat de overheid het geld van de subsidie steken in ontwikkeling van auto’s die voor iedereen betaalbaar zijn.”