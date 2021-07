’Vrees voor vierde golf’

Ondanks vele lockdowns heeft dat inmiddels wereldwijd geleid tot honderdduizenden doden. En het houdt maar niet op! Massale vaccinaties moeten het tij keren. Maar in plaats van voorzichtig opstarten is er voor gekozen - ondanks de snelle opkomst van het nieuwe Deltavariant - om alles maar in één keer los te laten. Mondkapjes kunnen massaal de vuilnisbak in en we zien op de televisie allemaal de beelden van volledig losgeslagen vakantie vierende jongeren die geen enkele coronamaatregel meer in acht nemen.

Een avondje stappen in een nachtclub in Enschede afgelopen weekend leverde zomaar 165 besmette gevallen op. Beelden van vakantievierende jeugd in de zuidelijke vakantielanden doen het ernstigste vermoeden. Alle remmen zijn los. Sodom en Gomorra-achtige beelden om deze beeldspraak maar eens te gebruiken. We kennen daar de afloop van. Het is nu niet eens meer de vraag óf er in het najaar weer een coronagolf zit aan te komen, maar hoe gróót deze zal worden. De zorg in ons land kan de borst weer nat maken!

Jan Muijs, Tilburg