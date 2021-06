’Geef leraren broodnodige rust’

Veel middelbare scholen zien dat niet zitten want de besmettingsgraad met corona is juist daar altijd onevenredig groot geweest. De leerlingen nemen het nu eenmaal niet zo nauw en lappen de coronaregels aan hun laars. Terecht dat leraren angstig zijn om voor die paar weken nog voor de klas te gaan staan. En dat voor nog maar zes weken. Juist een periode waarin onderwijs alleen nog maar een ’ondergeschoven kindje’ is en die niets meer toevoegen en grotendeels in het teken staan van uitdrijven en afscheid nemen. Maar Slob gaat op zijn strepen staan en wil de scholen dwingen om open te gaan. Hij zou zich wat meer bewust moeten worden en beseffen dat hij demissionair is. Waarbij hij als het ware zichzelf desavoueert. De leraren hebben het gehele schooljaar al met angst en beven rondgelopen om besmet te raken. Geef de leraren de broodnodige rust zodat ze straks weer onbevangen aan een nieuw schooljaar kunnen beginnen.

Jan Muijs, Tilburg