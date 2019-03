’Feestvieren kunnen noorderlingen ook’

André van Duin

„Dat Brabantse plan om de bruggen over de grote rivieren af te sluiten is onzin natuurlijk, hè? Carnaval is een openbaar feestje. Ik begrijp wel dat het voor zuiderlingen specialer is dan voor noorderlingen, maar of noorderlingen carnaval ooit zullen snappen, lijkt me niet zo’n moeilijke vraag. Er valt niet zoveel te snappen; carnaval is vooral gezellig feestvieren en dat kunnen mensen van boven de rivieren ook.