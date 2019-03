’Alleen in het zuiden snappen ze carnaval’

Overigens is het niet zo dat alleen het katholieke zuiden het carnaval met de paplepel kreeg ingegoten. Ook op verschillende van oudsher Roomse plekjes ten noorden van de rivieren kunnen ze er wat van. Dat onderscheid wil Ernst4tg968 wel even maken naar aanleiding van onze Kwestie: „Noorderlingen vs zuiderlingen? Het probleem zijn de westerlingen! Ik kom uit de Achterhoek, woon nu in Twente. Ook hier in het oosten kunnen we echt wel carnaval vieren. Agressie, gelal en geknijp associeer ik met het westen.” En JoepJos zegt: „Ook boven de rivieren wordt in sommige dorpen al jaren carnaval gevierd. Het is immers een feest met een katholieke oorsprong.”

„Dat carnaval gekaapt is door het onzekere zuiden is een feit. Hier in het oosten is carnaval in de talloze Roomse dorpen net zo authentiek. Wel boven de grote rivieren, weg van de zelfvoldane zuiderlingen. Och het is zo gezellig in Brabant, moeten ze altijd zelf zeggen...” sneert Pallars482.

"Helaas, het ’echte’ carnaval is uitsluitend voor het Brabantse en Limburgse. Noorderlingen begrijpen daar niks van en dat moeten we maar zo laten"

Maar, om de traditionele grens toch maar even bij de grote rivieren te leggen, ten noorden daarvan is het carnavalsgevoel toch minder. S.Haarsma783 zegt bijvoorbeeld: Mijn gevoel is dat Friezen (ik ben zelf Fries) niet het carnavalsgevoel delen. Wij hebben er niets mee. Het zou hetzelfde zijn als er in Limburg een Elfstedentocht zou worden georganiseerd. Laten we vooral ieders tradities respecteren en overeind houden en kies lekker zelf bij welk feestje je aanwezig wilt zijn. Ook bij de Elfstedentochten waren alle Nederlanders welkom, en werden er geen grenzen dichtgegooid, zouden voor carnaval dan andere regels moeten gelden?”

Nee, dat hoeft niet, als we ons maar wel realiseren dat de mensen aan weerszijden van die grenzen zeer verschillend zijn. Harf.nl513, van de zuidkant: „Noorderlingen zijn echt een ander slag volk dan beneden de rivieren. Zij weten niet wat feestvieren is tijdens de carnaval. (..) Noorderlingen hebben over het algemeen een te groot eigen ego en denken maar wat te vaak dat wij alleen maar lompe boeren zijn en dat zij de echte Nederlanders zijn. Maar de echte Nederlander is wel de Brabander.” Dat zegt ook DoctorKnowsBest: „Helaas, het ’echte’ carnaval is uitsluitend voor het Brabantse en Limburgse. Noorderlingen begrijpen daar niks van en dat moeten we maar zo laten.”

"Laat dat carnaval mooi blijven daar waar het is. Als echte noorderling, eentje uit Groningen, snap ik d’r toch niks van, hahaha"

„Onzin”, zegt R.v.S.: „Die zelfvoldane Brabanders moeten steeds zelf roepen dat het bij hun zo gezellig is, anders geloven ze het zelf niet eens. Eigenlijk geldt voor die Limburgers hetzelfde: na de carnaval roepen dat de noorder-/westerlingen de ’rotzooi’ hebben gemaakt.”

Dus hou je feestje maar, zegt mia88: „Waarom denken die zuiderlingen altijd dat het bij hen véél gezelliger is? Nergens is de misdaad zo hoog als in het zuiden! Veel plezier daar, wij willen graag de bruggen ook het hele jaar door dicht houden.”

En ook aan Simonsieger104 mag het feest voorbijgaan: „Laat dat carnaval mooi blijven daar waar het is. Als echte noorderling, eentje uit Groningen, snap ik d’r toch niks van, hahaha. We hebben ook geen carnaval nodig hier. Het is al elk weekend groot feest in de mooiste stad van Nederland.”

"En dan per ongeluk overgoten worden met bier tijdens het hossen. Nee, dank u."

Rpjmsteegh365 is genuanceerder: „Carnaval is een feest vanuit het verleden en is een erg mooie traditie. Wat mij betreft mag iedereen daaraan meedoen, als ze zich maar aanpassen aan de traditie en zich gedragen zoals het hoort.”

A.Pluijm weet waarom de noorderling carnaval maar moeilijk onder de knie krijgt: „Carnaval is oorspronkelijk katholiek feest dat vooraf ging aan vastenperiode; symbool voor een middeleeuwse traditie waarbij de sociale orde werd omgedraaid, de arme bevolking tijdelijk de macht overnam en de draak mocht steken met de stedelijke adel. Het is dus van oudsher verbonden met streken die katholieke traditie hebben. Noorderlingen van boven de rivieren zijn traditioneel protestant. Carnaval is daarom niet verweven met noorderlingen.”

Want zo is het; je hoeft natuurlijk niet mee te doen. En dat doet Elisabethk1 dan ook niet: „Het is ieder geval niets voor mij. Ik heb in Breda kinderen (ik denk rond een jaar of 12) dronken op de stoep zien zitten met bierblikjes in hun hand. Misschien is dit een uitzondering, maar een leuk gezicht was het niet. En dan per ongeluk overgoten worden met bier tijdens het hossen. Nee, dank u.”

De uitsmijter van deze week komt op naam van M.H.W.Timmermans: „Ik heb liever met mensen te doen die drie dagen per jaar chagrijnig zijn dan met mensen die drie dagen per jaar leuk zijn!”