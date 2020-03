’Vervangen borden kan veel goedkoper’

Borden vervangen, belachelijk. De maximumsnelheid op de snelwegen terugbrengen is al discutabel, maar dat de verandering van alle, toch al verwarrende borden en bordjes, 20 miljoen moet gaan kosten, is gewoon absurd. De aanpassingen gaan alleen over de snelwegen, waar nota bene overal om de 600 meter boven de weg matrixborden hangen.

Met één signaal zet je op alle snelwegen overdag de maximumsnelheid op 100 km. Kan gewoon vrijwel zonder kosten geregeld worden. En na de spertijd gelden weer gewoon de borden, die er al staan. Misschien te eenvoudig?

Andries F. Bongers