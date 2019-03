Brief 1 ’Groene droom is voor elite’

Vervolgens gaat staatssecretaris Van Veldhoven van D66 nog even regelen dat de Gemeentewet wordt gewijzigd, waardoor gemeenten de stekkerauto korting kunnen geven bij parkeren of zelfs gratis kunnen laten parkeren. Aangezien parkeerbelasting voor gemeenten een melkkoe is, zullen de kosten voor parkerende benzineauto’s omhoog gaan!

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat die groene milieupartijen zoveel mogelijk benzineauto’s van de weg willen hebben en nog wel even zullen doorgaan met maatregelen daartoe te treffen. Waarschijnlijk zien zij zich in hun groene droom al zonder enige file op de snelweg rijden en vervolgens gratis de stad in rijden.

R. van Tuyl, Delft

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven:

Brief 2

Brief 3