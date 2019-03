’Niet in zee gaan met de Fransen’

Elk middel is hiertoe geoorloofd. Kijk hoe recent de Nederlandse pulsvisserij de nek om werd gedraaid. Echter, komt een ander land op voor het eigen belang, zoals nu Nederland i.v.m. de kwestie Air France KLM, dan is de wereld te klein: hypocrisie tot op het bot. De geschiedenis leert dat samenwerking met Fransen overwegend tot ellende leidt. Laten we in godsnaam voor de bouw van onze onderzeeërs niet met ze in zee gaan.

Ruurd Epema