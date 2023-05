’Maak blowverbod landelijk’

Het blowverbod in Amsterdam gaat in en vanaf vandaag is het verboden om in de oude binnenstad op straat te blowen. Op een terras van een coffeeshop mag dat nog wel. Deze maatregel moet overlast door met name toeristen terugdringen.

Dit zou landelijk verboden moeten worden. Helaas zijn er enkele partijen (o.a. D66) die hier radicaal tegen zijn. En D66 regeert thans heel Nederland met mevrouw Kaag aan het stuur.

C. Maertzdorf