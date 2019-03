’Geef prioriteit aan geboortebeperking’

Er wordt geen enkele poging gedaan om de wereldbevolking te laten afnemen door voorlichting of door het verstrekken van middelen ter voorkoming van zwangerschappen wereldwijd. Dit blijkt het grootste taboe te zijn in deze hele klimaatverandering, terwijl het toch echt de mens is die het klimaat beinvloedt. We moeten voor het klimaat van alles doen en laten, maar het aantal kinderen dat je wenst te krijgen mag je nog steeds helemaal zelf bepalen.

I. Yegulalp