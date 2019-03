Wij gingen naar de winkel waar we het apparaat hadden gekocht, maar er was geen waterreservoir. Geadviseerd werd om bij de Nespresso-boetiek te informeren. Toen wij belden kon de vriendelijke Nespresso-medewerker kon niet zeggen of ze voorraad hadden in de winkel, maar wilde wel een waterreservoir opsturen. Op mijn vraag wat dat ging kosten was zijn antwoord: „Mijnheer, ik ga ’m u gratis toesturen!” Een dag later stond de bezorger voor de deur. Top!

Wilbert Spierings, Waalwijk