’Wereldwijde actie nodig voor aanpak milieu’

Wij zijn net terug uit Afrika, ja met het vliegtuig (foei) en hebben gezien wat er daar met het milieu gebeurt. Mensen koken op houtvuurtjes, afval wordt massaal verbrand en onse oude vervuilende auto’s rijden daar rond. Als men echt iets wil doen aan het klimaat moeten wij daar beginnen. Zamel geld in en koop kooktoestellen op zonne-energie. Help met het scheiden van afval en het verwerken hiervan. Als onze omgeving schoon is kunnen wij niet achterover gaan leunen met het idee dat het gelukt is. Dezelfde zaken zie je in India en vergeet niet de ’burnpits’ van onze militairen in het buitenland. Laten wij niet denken dat met zonnepanelen en warmtepompen (waarmee je de bevolking op grote kosten jaagt) het milieu gered kan worden. Was het maar zo simpel. Nu lijkt het er meer op dat de regering, onder valse voorwendsels, geld uit de zak van de burger te kloppen. Leuk dat Nederland het braafste jongetje van de klas wil zijn, onder leiding van Jetten en Klaver, maar op deze manier zal er in de wereld en met het milieu weinig veranderen.

Mevr. Donderwinkel