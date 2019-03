’Rekening houden met EHS-patienten’

In huis van een lamp tot aan je verwarming en buitenshuis o.a. hoogspanningslijnen en auto's. Nu is ze haar huis en stad ontvlucht, want er is een zendmast in het centrum geplaatst, waarschijnlijk heeft dat te maken met carnaval. Ik maak me grote zorgen, omdat de politiek ons steeds meer dwingt van het gas af te gaan en over te schakelen op elektriciteit. Voor de elektrische auto's moeten overal laadpalen komen. Warmtepompen geven naast geluidsoverlast ook stralingsbelasting voor mensen met EHS.

De overheid geeft zich nauwelijks rekenschap van de gevolgen van al die veranderingen. Zo'n 3 procent van de Nederlandse bevolking is overgevoelig voor elektromagnetische velden. Zij betalen wel een hoge rekening voor de veranderdrift van de overheid.

Lucie van Nierop