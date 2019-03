Uitslag Stelling: Nauwelijks grip op geweld

De criminaliteit is harder geworden de laatste paar jaar, zo merken de respondenten. „Niets ontziend, onbesuisd, doldriest geweld”, zo typeert iemand. Velen noemen het „een wonder dat er nog geen onschuldige slachtoffers zijn gevallen.”

Schade is er wel volop, zoals afgelopen weekend in de Amsterdamse Linnaeusstraat waar criminelen met explosieven ’s nachts de gevel uit een coffeeshop bliezen. Bij belendende panden gingen de ramen aan diggelen, constateerde ook burgemeester Halsema, die de plaats delict bezocht. Een paar dagen eerder was het raak in Amsterdam Oud-Zuid. Ook daar was een coffeeshop doelwit.

Politie en justitie geven aan grote moeite te hebben grip te krijgen op het steeds grovere geweld. Misdaadbendes staan elkaar naar het leven en deinzen nergens voor terug. „Zo ver hebben we het in dit sullige softe land dus laten komen”, constateert een deelnemer. En: „Dit land is wel degelijk een narcostaat. Met drugs hebben ze de boel laten versloffen en met die Mocrobendes idem. Justitieminister Grapperhaus komt niet verder dan zuchten hoe erg het allemaal is.” Ook de Amsterdamse stadsbestuurders krijgen onderuit de zak: „Ze krijgen nu wat je kunt verwachten met hun lakse optreden de afgelopen decennia. Vooral thee gaan drinken, dat zal het allemaal oplossen! Slaap lekker verder daar.”

„Het is onacceptabel dat dit drugsgelateerde geweld middenin woonbuurten plaatsvindt. Koelbloedige liquidaties, bomaanslagen, dat is meer iets voor maffialanden, niet hier. Een mensenleven stelt niks voor. Het wachten is op de eerste burgerdoden”, schrijft iemand. „Coffeeshops, shishalounges/waterpijpcafés en verkooppunten van drugs moeten uit de steden geweerd worden. Daar gebeurt het! Naar het havengebied of industrieterrein ermee!” Anderen (28%) zijn voorstander om ook pinautomaten uit het straatbeeld te halen. Het aantal plofkraken, waarbij tegenwoordig geen gas, maar zwaar explosief materiaal wordt gebruikt, neemt recent toe. „Of plaats er verfpatronen in waardoor de biljetten waardeloos worden.”

De geweldstoename wordt door 85% als serieus probleem ervaren. „Dit is geen bangmakerij”, benadrukt iemand. „Gezien het gemak waarmee de daders er mee weg komen én de hoeveelheid crimineel geld waar het om draait, wordt het alleen maar erger. Als een inktvlek breidt het zich uit. Blij dat ik niet in de ’Rampstad’ woon.” En een ander stelt: ,,Het is eerder angstaanjagend dat de politie roept dat ze deze vormen van criminaliteit niet de baas is. Waarom faalt de politie? Is het mankracht? Te veel wettelijke bescherming voor criminelen? Er moet iets gebeuren onder moeders paraplu, want als criminelen vrij spel hebben, zijn we ver van huis.”

„Ik onderken de gevaren en risico’s maar word er niet angstig van,’ aldus een deelnemer. „Er is maar één remedie: het politieapparaat meer mensen en middelen geven om met gespecialiseerde eenheden orde op zaken te stellen. De daders oppakken, berechten, maximaal straffen en gevangen zetten. Plek zat...”