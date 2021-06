Brief 1 ’Overbevolking aanpakken’

Aan de oorzaak van alle problemen, de overbevolking, doet de politiek niets. Door deze uitzichtloze situatie zijn er nu politieke partijen als Groen Links en D66 die willen dat de van origine omnivore mens, herbivoor wordt om het millieu te redden. Naar mijn mening een kansloze en idiote missie zonder de mogelijkheid te hebben om ons DNA te mogen modificeren.

Alleen minder mensen op aarde zal de oplossing zijn. We eten dan gezamenlijk minder vlees, gebruiken minder energie slurpende vervoersmiddelen, krijgen meer ruimte om te ademen, minder kans op nieuwe ziektes, etc. De andere levende have op deze planeet wordt dan niet meer vermorzeld door steeds weer nieuwe golven mensen die hun levensgebied annexeren. Helaas, het verminderen van het aantal mensen zal altijd een utopie blijven, of gaat een meteoriet of een ongeneeslijke ziekte ons een halt toe roepen?

H.Massier, Kropswolde

