’Zet mes in alle kwaakshows op tv’

Triest voor Twan, die toch nog steeds één van de betere verschijningen is op de buis. Maar wanneer gaat eens het mes in de talkshows? Meerdere keren per avond komen dezelfde onderwerpen langs in wisselende kwaakprogramma’s.

Al die talkshows worden dan dezelfde avond ook nog eens herhaald. Volledig onnodig, want de kijker kan tegenwoordig vrijwel alle programma’s terugzien. Zelfs na dagen. Is er wel eens onderzoek gedaan naar de hoeveelheid kostbare tijd die verloren gaat aan herhalingen?

Je zal schrikken van de verspilde dure zendtijd. Dat is ook bij andere programma’s en series het geval, waarbij na de reclame nog eens terugblikken worden gepresenteerd van scènes van 10 minuten geleden. Gaat het nu om het vullen van zendtijd of het aanbieden van programma’s?

Wijnand Heyer, Zoetermeer