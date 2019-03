’Van Praag rijdt Zandvoort in de wielen’

Soms snap je van sommige dingen helemaal niets of in elk geval weinig. Neem nou wat Michael van Praag (Nederlandse Sportraad) oreerde over de Formule 1-races in Nederland, die alleen maar in Zandvoort moeten plaatsvinden en niet in Assen.

Want Zandvoort ligt dicht bij de luchthavens en grote steden en…, aldus Van Praag, als Zandvoort het niet voor elkaar krijgt, gaan de Formule 1-races in Nederland überhaupt niet door. Wat een nonsens!

In de eerste plaats is Assen op een paar kleinigheden na, klaar om de races aldaar te laten verrijden, in de tweede plaats ligt Assen op een steenworp afstand van een prima geoutilleerde vlieghaven (Groningen Airport Eelde) waar zelfs de grootste vliegtuigen gebruik van kunnen maken.

In de derde plaats is het circuit uitstekend bereikbaar, het ligt nota bene naast een prima te berijden vierbaans snelweg (A28) en in de vierde plaats is Assen al jaren in staat om TT-races, waar immers ook meer dan een handjevol mensen op afkomt, op een voortreffelijke wijze te kunnen organiseren. Is het hier weer eens die nooit aflatende westerse dominantie die de eerste viool moet spelen?

Harm Hulshof, Assen