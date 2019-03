Zaterdag fietste mijn zus Charlotte in de Hilversumse Meent. Er raakte een veter verstrikt in haar pedaal en ze viel. Gelukkig had ze niets. Terwijl ze overeind krabbelde, stopte er een lijnbus, de chauffeur vroeg of het wel ging. Ook kwam een echtpaar aangelopen om de helpende hand te bieden. Goed dat er nog hulpvaardige mensen zijn!

Carla Abma, Bussum