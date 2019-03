’Insecten langs de snelweg’

Cruciaal bij de nood van insekten is het groenbeleid van provincies en Rijkswaterstaat. Zij zijn het die de kilometerslange bermen en wallekanten beheren. Al die kortgemaaide grasbermen voegen niets toe aan de diversiteit, niet alleen van insecten maar ook van inheemse planten.

Als dat maaien achterwege wordt gelaten, scheelt dat al heel veel, aangezien het groen bij onze wegen en viaducten gewoonlijk niet vergeven wordt van gif- en meststoffen.

Met geplande nieuwbouwwijken is het precies zo. Het is noodzakelijk dat er eisen komen voor de inrichting van tuinen. Niet alleen om de wateroverlast tegen te gaan, die wordt veroorzaakt door ’versteende’ tuinen, maar ook om insecten en bedreigde vogelsoorten in stand te houden.

Dat kan door aanplant van nuttige gewassen en bescherming van inheemse planten (die doorgaans ten onrechte onkruid worden genoemd). Met ons steeds verder dichtgroeiende land, waarbij steeds meer open land aan de ruimte wordt onttrokken, mogen er eisen worden gesteld. We zijn met veel teveel en dat is te merken aan de druk op natuurgebieden en tekort aan openbaar groen.

Wat mij betreft mogen er boetes komen op teveel verharding in tuinen en snel ook, want elk jaar telt. Want elk jaar wordt het slechter voor insekten die van levensbelang zijn voor de bestuiving van onze voedselplanten.

A.W. de Haas, Niedorp