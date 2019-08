’Had NS überhaupt een keuze?’

Volgens voorzitter Henk Mreijen van de Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-45 is de NS zijn achterban vergeten bij de financiële regeling die voor Joden, Roma en en Sinti is vastgesteld. Het gaat daarbij naar zijn zeggen natuurlijk niet om geld, maar om erkenning van de kant van de NS.

Nou heb ik me altijd al afgevraagd of de NS tijdens de Duitse bezetting überhaupt een keuze had om wel of niet aan de deportaties mee te werken. Maar blijkbaar was dat geen of onvoldoende reden om van een financiële regeling af te zien. Ben benieuwd waar dit gaat eindigen.

Jan Pronk, Beverwijk