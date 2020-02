’Niet mínder werken, maar béter werken’

„Eén keer in de zoveel tijd wordt voorgesteld dat we toch écht minder moeten gaan werken in Nederland. Vaak komen die berichten voort uit buitenlandse experimenten, doorgaans mislukt, bijvoorbeeld in Frankrijk of Zweden. 32 uur, 30 uur, 24 uur of nog minder. Met die voorstellen is als zodanig niets mis. Het is wel onverstandig om ze klakkeloos in te brengen, zonder naar de Nederlandse context te kijken.