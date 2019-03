’Onvrede voert boventoon’

Het voortdurend geklaag over de overheid, onder andere op de WUZ-pagina, is dermate onderdeel van onze mentaliteit geworden, dat het zijn effectiviteit volledig kwijt is. De politiek speelt hier handig op in.

Door onvrede uit te vergroten is onze samenleving de afgelopen decennia sterk gepolariseerd. De aanstaande verkiezingen beloven weinig goeds. Klagen en afgeven op anderen hebben geleid tot een vicieuze cirkel van verminderd draagvlak en een nog grotere ontevredenheid. Het lijkt mij tijd dat Nederland zijn knopen telt en zich afvraagt of we niet minder moeten klagen en meer van elkaar moeten verdragen!

Obbe Meijer, Holten