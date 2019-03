Pluim voor politie

De appende rijder wordt met een slimme politiecamera betrapt. Het is asociaal dat er mensen achter het stuur zitten te appen of te bellen. Ze brengen weggebruikers in gevaar met hun gedrag. Prima dat dit nu prioriteit heeft bij de politie. Er kunnen mij niet genoeg verborgen camera’s op de weg komen. Er zou een flinke geldstraf op moeten komen te staan, plus rijbewijs kwijt voor minstens een half jaar.

Gerard Rood, Stede Broec