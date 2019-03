’Nederland luilekkerland’

Voertuigen worden door de politie in beslag genomen tijdens een actie tegen spookbewoning in Den Haag. Ⓒ ANP

,,Waar kunnen criminelen nog beter vertoeven dan in Nederland?,” zo vraagt C. Maertzdorf zich af. Geen wonder dat bij de grootscheepse actie tegen ’spookwoningen’ in en rond Den Haag zoveel aanhoudingen en inbeslagnames zijn verricht.