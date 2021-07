’Vaccinatieplicht werkt averechts’

Tegenstanders van een inentingsplicht wijzen vaak op artikel 11 van de grondwet. Dat wetsartikel garandeert de lichamelijke integriteit van elk mens. Elk mens moet namelijk zelf kunnen bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. Die rechten zijn echter niet absoluut. Een uitzondering is de volksgezondheid. Als de overheid vindt dat die in gevaar is, dan weegt dat zwaarder dan de lichamelijke integriteit van een mens.

Internationaal wordt de overheid ook niets in de weg gelegd. Er zijn geen internationale wetten of verdragen die zo’n plicht verbieden. De kans is groot dat bij een verplichte vaccinatie sluimerende twijfels over vaccinatie of anti-vaccinatiegevoelens kan aanwakkeren. Ik denk daarom dat een vaccinatieplicht meer na- dan voordelen heeft.

Henk Versteeg, Nunspeet