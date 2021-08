’Breedtesport heeft onze steun nodig’

Vandaag worden onze olympische sporters gehuldigd en gaan de medaillewinnaars onder andere langs de koning. Nederland heeft prima gepresteerd, zeker als je je realiseert dat er per jaar niet meer dan 20 miljoen euro naar de topsport gaat. Maar we mogen niet vergeten dat het uiteindelijk begint bij de breedtesport, op al die sportvelden in het weekend. Daar ligt de basis voor het succes en al die clubs verdienen onze steun. Net als de gymleraar die net als vroeger gewoon twee keer per week les zou moeten kunnen geven. Sporten is voor iedereen en bij een goede organisatie volgt dat succes vanzelf!

Bas Overmars, Amsterdam