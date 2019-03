Uitslag stelling: Eerst waarheid boven tafel

Getuigen zouden hebben gezien dat Kroon de agent molesteerde. Een meerderheid denkt wel dat die getuigen betrouwbaar zijn. De majoor zelf vertelde gisteren in Hart van Nederland dat het anders is gegaan. Maar een klein percentage van de respondenten gelooft dat.

Betrokkenen getuigen ook dat Kroon onder invloed van drugs zou zijn geweest. Een krappe meerderheid gelooft dat, maar velen vertrouwen het ook niet. ,,De combinatie carnaval en drank levert doorgaans niet van die heel betrouwbare getuigenissen op.” Een ander wil eerst zeker weten wat er is gebeurd, alvorens te oordelen. ,,Eerst de waarheid boven tafel en dan pas beslissen of Kroon inderdaad weg moet.”

Het antwoord op de vraag of Kroon onder een vergrootglas ligt, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft van de stemmers vindt wel dat de handel en wandel van de veteraan altijd extra veel aandacht krijgt, de andere helft juist niet. ,,Hij ligt niet echt onder een vergrootglas. Zijn misdragingen zijn van zo’n grote orde dat het opvalt”, zo vindt een stemmer. En iemand ander stelt: ,,Hij heeft het zelf over zich afgeroepen. Als je zo’n hoge onderscheiding krijgt, dan hoor je te weten dat alles wat je doet extra aandacht genereert.”

Mochten de verhalen waar zijn, dan moet van driekwart van de respondenten Kroon zijn hoge militaire onderscheiding, de Willemsorde, inleveren. Meer dan driekwart vindt dat als bewezen is dat Kroon inderdaad de kopstoot heeft uitgedeeld en harddrugs heeft gebruikt, hij oneervol ontslagen moet worden. ,,Hij moet oneervol ontslag krijgen om dat je geen uitzondering kunt maken op het ‘zero tolerance’ beleid dat Defensie hiervoor heeft”, zo vindt één van hen. Een ander vindt dat de veteraan weliswaar ontslagen moet worden, maar dat hij zijn orde moet mogen houden. ,,Voor zijn eigen eer en bestwil kan hij het beste opstappen. Maar dan wel met eervol ontslag.” Weer een ander gelooft dat Kroon uit dienst laten gaan veel beter is. ,,Voor hemzelf is het ook veel rustiger. Elke scheet die hij laat is nu nieuws.”

Enkelen nemen het op voor Kroon. ’Één van hen: ,,Iedereen denkt dat soldaten een soort superhelden zijn. Maar het zijn juist de ruige en rauwe types die hun leven durven te riskeren. Zij knappen het vuile werk op.” Een andere respondent denkt dat de militair lijdt aan een posttraumatisch stresssyndroom, als gevolg van wat hij heeft meegemaakt in Afghanistan. ,,Extreem gedrag en drugsgebruik horen hierbij.” En een Kroon-fan schrijft: ,,Marco is een heel goede militair, waar we er in Nederland veel te weinig van hebben. Zit hem niet zoveel op zijn nek.”

Niet alleen over zijn vermeende drugsgebruik, ook over zijn verrichtingen in Afghanistan doen rond Kroon allerlei verhalen de ronde. Er zijn getuigen die een andere lezing hebben van het gebeurde dan hij. Een meerderheid vindt dat Defensie openheid van zaken moet geven. Overigens vinden de meesten niet dat het bij een heldenstatus past dat de veteraan af en toe buiten de lijntjes kleurt.