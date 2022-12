Premium Het beste van De Telegraaf

Op links neemt de afstand tot het gezonde verstand steeds verder toe

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Dezelfde overheid die heeft besloten in 2050 de temperatuur van de aarde een halve graad bij te stellen, lukt het niet de thermostaat in de werkkamer van minister Rob Jetten laag te zetten. In het hele land zitten mensen te koukleumen, maar desgevraagd komt de regering met een ingewikkelde verklaring waarom de mensen die verantwoordelijk zijn voor het koukleumen van anderen zelf bij 20,5 graden Celsius zitten; het zou technisch onmogelijk zou zijn de thermostaat laag te zetten.