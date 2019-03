’Dat warmtepomp loont, is hersenspinsel’

Daarbij is de warmtepomp steeds besproken. Is het zinvol, als je toch veel geld uitgeeft, zo’n pomp mee te nemen? Nee dus. Van alle partijen krijg je hetzelfde advies; Begin er niet aan. Ook van installateurs die ze geplaatst hebben. Een warmtepomp is niet in staat bij flinke vorst jouw huis goed te verwarmen. Zuipt elektriciteit en maakt herrie. Dat is de praktijk. Niet de hersenspinsels van lobbyisten als Nijpels en Samson.

Bert Osendarp, Stevensweert