Destijds is Michael Jackson daarover verhoord en is via rechterlijke beoordeling ’onschuldig’ verklaard. Nu na ruim tien jaar staan de slachtoffers in de rij om hiervan ook een graantje mee te pikken. Wie is er gebaat bij deze boycot?

Zijn muziek doet velen nog plezier dus laat de doden met rust en...ik ben absoluut geen Michael Jackson-fan.

Mevr. Brugman Lelystad