’Parlementaire enquête gaswinning onzin’

Er zullen wel weer uitspraken gedaan worden in de trant van: ’met de kennis van nu hadden we het anders gedaan, etc. etc.’ En nog veel meer blabla. En dan? Gaan de verantwoordelijke politieke partijen geld uit hun partijkas overmaken aan de gedupeerden?

Heffen zij zichzelf op wegens onbehoorlijk bestuur? En de verantwoordelijke bedrijven idem dito? Dacht het dus niet. Excuses zullen wel weer volgen, maar verantwoordelijkheid accepteren, nee.

Ik hoor en zie het Joop den Uyl nog in een televisie-interview zeggen: "Van de opbrengst gaan wij leuke dingen doen". Ja, ons gas voor een rotprijs naar Rusland exporteren, dat is er gebeurd.

En nu zitten wij met de gebakken peren EN een nutteloze, wederom geldverslindende parlementaire enquête. Kiezers, hou hier rekening mee bij uw stem.

Rien Bos, Velserbroek