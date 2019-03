Michael Jackson niet in de ban

Zo’n kleine 20 jaar terug werd Cliff Richard valselijk beschuldigd van het bezit van kinderporno. Er volgde een politie inval en Richard werd meteen door alle zenders geboycot. Zeker door de Hilversumse. Nu waren er al jarenlang verdachtmakingen, geruchten en zelfs processen tegen de ’King of Pop’ Michael Jackson over kindermisbruik, maar een boycot van zijn muziek is nog nooit ingesteld.

En nog hoor je zijn muziek dagelijks op zenders als Radio 2. Er wordt weer duidelijk onderscheid gemaakt in Hilversum.

Wim Bos, Heusden