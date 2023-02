Premium Het beste van De Telegraaf

Column Assita Kanko Saman wordt in de val gelokt door haar eigen vader en vermoord

Door Assita Kanko Kopieer naar clipboard

14 februari is de dag van Sint Valentijn en kennen we allemaal als de dag van de liefde. Voor de een is het een romantische hoogdag, voor de ander een opgeblazen commercieel gedoe, een diep moment van eenzaamheid of een moment van zelfzorg in een warm bad met een spannend boek. Dat laatste is mijn plan dit jaar. Ik ga dus goed tijd voor mezelf maken.