Nederland hoeft geen Frans advies

Iedereen die het waagt te betwijfelen of het EU-beleid niet aangepast dient te worden aan de wensen van 27 totaal verschillende volken, wordt weggezet als populist of nationalist.

Dat de Franse president in eigen land zoveel tegenstand ondervindt van de ‘gele hesjes’, is hem blijkbaar in het verkeerde keelgat geschoten. Daarom moeten zijn EU-partners nog maar eens luid en duidelijk gewaarschuwd worden voor het ’gewone volk’. Die hardwerkende burgers, die steeds meer belastinggeld moeten bijdragen aan een allesverslindende bureaucratisch moloch, terwijl zij steeds minder te besteden hebben.

De Nederlandse bevolking zit helemaal niet te wachten op een ongevraagd advies van een tweede zonnekoning oftewel ’Lodewijk de Veertiende’.

Laat ieder volk dat zich bewust is van zijn eigen waarden en tradities zelf maar bepalen, wat zij wel en niet gemeenschappelijk willen doen in het verband van de Europese Unie.

Jacques Ponjee,

Ochten