Uitslag stelling: ’Gluurauto’ een goede zaak

De respondenten zijn wel verdeeld over de vraag of digitale handhavers wel goed omgaan met de privacy van de gefotografeerde automobilisten. De ene helft gelooft dat het wel gebeurt, de andere helft juist niet. Velen zouden het wel prima vinden als de politie de beelden ook gebruikt voor het opsporen van criminelen. ,,Een prima hulp voor de toch al onderbezette politie. Dat zo nu en dan de privacy in het geding komt? Het zij zo.”

De camera-auto’s zijn uitgerust met skiboxen of fietsdragers waarin de camera’s zijn verborgen. Slechts een derde van de stemmers denkt zo’n gluurauto te herkennen. Een respondent vreest juist dat de preventieve werking die uitgaat van politieauto’s en agenten op straat verdwijnt. ,,Als agenten alleen maar undercover gaan, dan is er geen blauw meer op straat.” Een andere stemmer verlangt daarom ook terug naar de verkeersagenten in Porsches. ,,Die boezemden tenminste ontzag in.” Dit idee vindt weerklank bij anderen, die ook vinden dat de politie juist aanwezig moet zijn, auto’s staande moet houden en de bestuurders moet aanspreken op hun gedrag.

Voor bellen of appen achter het stuur, kunnen automobilisten een boete krijgen van €240. Dat bedrag vinden de meeste stemmers te laag. Velen vinden appen achter het stuur dan ook veruit het grootste probleem voor de verkeersveiligheid op dit moment. ,,Ik zit elke dag in de bus achter het stuur en het verkeer wordt steeds gekker en asocialer”, zo meldt een chauffeur die denkt dat nog hogere boetes en het in beslag laten nemen van het voertuig zal helpen dit gedrag te verminderen. ,,Ik zal niet blij zijn met deze boetes als die enkel en alleen bedoeld zijn om de staatskas te spekken”, zo meent een andere respondent. ,,Het verkeer wordt echt niet veiliger door het meer delen van boetes”, aldus een ander.

Velen pleiten er ook voor appende fietsers te beboeten. Zo zegt iemand: ,,Ik zie niks anders dan fietsers met oortjes in hun hoofd en de telefoon in de hand die van de ene naar de andere kant slingeren.” Een andere respondent meldt dan ook regelmatig een appende fietser bijna onder de auto te hebben.

Nu is er de campagne MONO om bestuurders erop te wijzen dat ze de mobiel achter het stuur niet moeten gebruiken. Twee derde van de stemmers denkt niet dat deze campagne gaat helpen om dit gedrag te veranderen. ,,Totaal onduidelijke actie. De borden zijn onleesbaar. Dat komt door het kleurgebruik en het rare lettertype”, oordeelt één van hen.

De meesten zouden het prima vinden als de digitale handhaving ook voor andere overtredingen wordt ingezet, zoals het checken of automobilisten wel een gordel dragen. Hoewel niet iedereen die mening is toegedaan; een respondent vindt het dragen van een gordel een kwestie van eigen keuze, waarmee bestuurders niemand kwaad doen, behalve zichzelf.

De meesten zijn erg blij met de nieuwe digitale opsporingsmogelijkheden: ,,Handhaving op de weg is al een tijdlang niet serieus gebeurd. Dit is een stap in de goede richting.”