Brief 1 ’Jetten vliegt uit de bocht’

Dat betekent veel Polen in huizen onderbrengen waar al een groot woningtekort is voor Nederlanders. En wie zegt mij dat de Polen niet na drie weken naar huis gaan met een uitkering? Misschien is het beter werklozen om te scholen met daarbij een salarisaanpassing? Maar ik heb geen hoge pet op van de huidige gezagsdragers in de regering. Klaar ben je er mee.

Cees Jacobs, Almere

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven:

Brief 2

Brief 3