Brief 3 ’Eerst uit bijstand’

Ons wegennet is nu al overvol, de treinen in de spits ook en er is een groot tekort aan woningen. Bovendien komt ons klimaatbeleid dan nog verder onder druk te staan. Wat het tekort aan arbeidskrachten betreft, nog steeds zijn enkele honderdduizenden Nederlanders aangewezen op een bijstandsuitkering. Het lijkt mij daarom voor de hand liggend om die mensen weer in te schakelen in het arbeidsproces. Probleem opgelost. Het is mij een raadsel waarom sommige politici werknemers uit verre landen willen halen naar ons overbevolkte landje als wij zelf nog veel werklozen hebben in de bijstand.

G. Lichtenauer

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven:

Brief 1

Brief 2