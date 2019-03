’Zonnepaneel op termijn ook vervuilend’

De charme van het buitengebied wordt aangetast met gevolgen voor flora en fauna. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen, is het plaatsen van zonnepanelen op de daken van stallen en schuren een beter alternatief. In de bewoonde gebieden zou dit kunnen op daken van fabrieken, kantoren, winkelcentra, scholen en huizen.

Met het massaal plaatsen van zonnepanelen moeten we ons bewust zijn dat we volgende generaties opzadelen met een grandioze berg aan opgebruikte zonnepanelen. Immers de levensduur is beperkt tot ongeveer 20 jaar. Vervanging hiervan levert een nieuwe berg op. Met dit gegeven zullen investeerders, particulieren, bedrijven en de politiek rekening moeten houden.

Daarom is het wellicht zinvol om het alternatief van kernenergie in de discussies over CO2, klimaat en milieu mee te nemen. De schaalgrootte en het energiebereik van kerncentrales is vele malen groter en kan in Europees verband worden doorontwikkeld. Uitvoering op kleinere schaal. Voor Nederland zou dit met omliggende landen kunnen worden uitgevoerd.

J. Werkhoven