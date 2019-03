’Willemsorde staat los van privéleven’

En verder zal toch eerst aangetoond moeten worden hoe alles verlopen is. Maar iemand die Willemsorde afnemen is zijn staat van dienst in oorlogssituaties opeens ontkennen. En dat omdat hij ergens 'wild' plaste en een kopstoot zóu hebben uitgedeeld. Marco Kroon is al vanaf dat hij die Orde kreeg, onder een vergrootglas gelegd. Bizar omdat dat bijna meteen na het krijgen ervan gebeurde. Onschuldig tot tegendeel bewezen wordt en dan nog steeds heeft die Willemsorde niets te maken met zijn privéleven.

Lily de Vries, Hoofddorp