’Investeer in Afrika in zonne-energie’

Het was een apparaatje ter grootte van een mobiele telefoon, met aan de achterkant een zonnecel. De bedoeling van deze apparaatjes is om studenten en anderen licht te geven in gebieden zonder elektriciteit, bijvoorbeeld in Afrika, zodat ze ’s avonds nog kunnen studeren of hun tablet of mobiel nog kunnen opladen via zonne-energie. Geweldig initiatief.

En wij betalen miljarden aan ‘ontwikkelingshulp’ die verdwijnen in de zakken van dictators.

Spendeer dat geld dan aan zonne-energieparken in de Sahara en omliggende landen, die door lokale arbeiders kunnen worden aangelegd en via elektriciteitskabels kunnen worden doorgevoerd naar Europa.

Als Nederland af wil van aardolie uit het Midden-Oosten en aardgas uit Groningen oké, maar logisch is het niet.

Investeer daar waar zonne-energie het grootste rendement opbrengt, namelijk in Afrika!

Frits Handgraaf, Volendam