Uitslag Stelling: ’Laat de doden met rust’

In de documentaire vertellen twee mannen hoe ze als kind jarenlang zijn misbruikt door de popster. Vanwege de commotie die hierdoor is ontstaan besloot de regionale radiozender NH Radio de muziek van Michael Jackson voorlopig niet meer te draaien.

Overdreven, zo vindt het gros van de respondenten. Of hij nu schuldig is aan kindermisbruik of niet, „zijn muziek is te goed om te negeren. Het was een geweldige artiest.”

De documentaire werd eerder deze week al op de Amerikaanse tv uitgezonden en zorgde voor twee kampen: mensen die Michael Jackson veroordelen en mensen die het voor de popster opnemen. De meeste respondenten (45%) zijn geneigd, op basis van wat ze tot nu toe in de media hebben gelezen of gezien, om Michael Jackson te verdedigen. „Mensen kunnen van alles roepen. De man kan zich niet meer verdedigen. Nog altijd geldt: Onschuldig totdat schuld is bewezen.”

Eén op de vijf gelooft dat hij schuldig is. Iemand die de documentaire al heeft gezien, schrijft: „Binnen één minuut weet je dat het de waarheid is. Jackson heeft voor mij afgedaan, dus niet meer draaien”.

Het popidool werd bij leven al meerdere keren door een kind beschuldigd van seksueel misbruik maar steeds vrijgesproken. Menig respondent vond het toen al geen zuivere koffie. „Hij heeft zich door zijn rijkdom steeds kunnen vrijkopen. Het was gewoon een ziek persoon.”

De twee mannen die Jackson nu in de documentaire beschuldigen van misbruik, ontkenden dat eerder. De meesten (45%) vinden het moeilijk te geloven dat slachtoffers van seksueel misbruik pas jaren later naar buiten komen met hun verhaal. „Waarom komen ze daar nu pas mee? Ruiken ze geld?”

Maar er is ook een flinke groep (39%) die het voor de mannen opneemt. „Deze kwestie is vergelijkbaar met het kindermisbruik in de kerk”, zegt iemand. „Slachtoffertjes werden vaak niet eens geloofd door ouders, laat staan Wacko-fans. Zijn slachtoffers vertonen dezelfde karakteristieken als andere gevallen, eerst sympathie voor de dader, een beschermende houding en zelfverwijt.”

De meerderheid vindt het kwalijk dat een documentaire over de popster is gemaakt, waarin hij wordt beschuldigd van misbruik. Want Michael Jackson is niet veroordeeld en kan zich niet verdedigen, vinden deze respondenten.

„Het deugt niet omdat er geen wederhoor mogelijk is en er ook geen onomstotelijk bewijs is.” De meesten zijn het dan ook eens met de familie van Jackson die Leaving Neverland karaktermoord noemen.

Twintig procent daarentegen vindt alle ophef terecht. „Privé spoorde hij niet. Die familie van hem verdient nog steeds miljoenen per jaar aan zijn muziek en als hij aan kinderen gezeten heeft, moet dat stoppen.”

Een ander zegt: „De man was sowieso al een verknipt figuur. En nu hij met zijn gestoorde gedrag ook nog bewust en schijnheilig kinderzieltjes kapot heeft gemaakt, wat ik op grond van zijn rare Disney-levensstijl geloof, zoek ik steeds een andere zender als ik zijn overigens steengoeie muziek hoor”.