Uitslag stelling: Vierde golf komt in herfst

Op 26 juni kondigde het kabinet drastische versoepelingen aan, met onder meer het openen van clubs en cafés. Twee derde van de deelnemers vindt dat dit veel te snel is geweest. Een reactie: „Typisch Nederlands weer. Te snel en te enthousiast.” En: „Ieder kind had kunnen voorspellen dat het openen van festivals en clubs het virus weer zou doen oplaaien.”

Een aantal respondenten hekelt daarbij ook het het 'testen voor toegang'-beleid, dat 'zo lek als een mandje' bleek te zijn. „Dat testen voor toegang is een wassen neus”, zo reageert een deelnemer. Iemand anders noemt het ook 'stompzinnig' dat iemand daags na vaccinatie toegang zou kunnen hebben tot evenementen. „Oliedom dat ze niet meteen twee weken wachttijd hebben ingebouwd”, klinkt het.

Veel stemmers zijn ook boos op 'de jongeren', die 'ten tijde van de lockdown liepen te janken over de vrijheid die hun was afgenomen'. „Binnen twee weken hebben ze het weer verziekt voor iedereen.” Iemand anders geeft het kabinet de schuld: „Ik werk in de zorg en ik ben kapot. De politiek kan lekker zes weken met reces, de gewone man werkt wel weer door.”

Een meerderheid van de respondenten vindt dat het kabinet snel weer extra coronamaatregelen moet afkondigen. Clubs moeten dicht en festivals aflasten, stelt het gros. De horeca, theaters en bioscopen willen de deelnemers voorlopig ongemoeid laten.

Een ander gevolg van het snel oplopende aantal besmettingen, is dat Nederland voor andere landen op 'rood' komt te staan, waardoor Nederlanders in quarantaine zouden moeten als ze aankomen op hun bestemming. De meeste stemmers verwachten dat dit inderdaad zo ver komt en dat veel Nederlanders niet op vakantie kunnen in het buitenland. De meesten zouden het terecht vinden als mensen die een vakantie hebben geboekt, hun geld terugkrijgen. Iemand die zijn vakantieplannen in rook ziet opgaan: „Ik neem het de regering heel erg kwalijk dat ze de versoepelingen snel heeft doorgevoerd, waardoor ik wel kan fluiten naar mijn twee weken vakantie in Frankrijk.”

Toch denken de meeste deelnemers niet dat Nederland uniek is als het gaat om het oplopende aantal besmettingen. „Nederland is echt niet uniek in de snelle versoepelingen. Veel zuidelijke landen hebben hun grenzen opgegooid, om toch nog maar wat te kunnen verdienen aan de toeristen.”

Een grote meerderheid van de respondenten verwacht niet dat het na deze zomer is afgelopen met het snel muterende coronavirus. De visie van een respondent: „Stop met het iedere keer in paniek schieten over het coronavirus. Het gaat voorlopig toch niet weg. Misschien moeten we het accepteren als iets waar ouderen aan overlijden.”

Een vierde coronagolf in de herfst acht een meerderheid niet ondenkbaar. Optimistisch zijn deelnemers wel over het aantal ziekenhuisopnamen. Zij denken dat dit niet uit de hand zal lopen als gevolg van onze hoge vaccinatiegraad. „Ik maak nu nog geen zorgen, maar o wee als het virus muteert in een nóg gevaarlijker variant.”