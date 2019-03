’Geen podium meer voor rapper Jason L.’

Hij zit in de gevangenis voor een lange tijd. Dik verdiend, hij had een liquidatie uitgevoerd en daarvoor was hij al niet schoon van geweten.

Michael Jackson reeds tien jaar dood, daar wordt de muziek van geboycot omdat er weer aanklachten tegen hem zijn waarvan je niet wil weten wat ervan klopt. Dat Jackson vreemd was, geloof ik zo. En kindermisbruik is vreselijk, als dat echt zo is.

Maar hij heeft niet willens en wetens iemand vermoord. Iets wat Jason wel heeft gedaan. Liquidatie is bewust iemand ombrengen. Geef alstublieft zo'n crimineel geen podium, het vervult mij met walging.

Trudi van Veen