’Dit wordt een stem in het duister’

Zwak en zoetsappig werden de stellingen beantwoord waardoor er uiteindelijk dus eigenlijk geen winnaar was aan te wijzen. Als gevolg hiervan ben ik het spoor nog steeds helemaal bijster en blijf nog even een ‘zwevende’ kiezer omdat geen van de partijen mij kunnen bewegen tot een stem.

Voor wat betreft de keuze voor het Hoogheemraadschap is het helemaal een drama en heb ik het idee dat er maar heel weinig kiezers zijn die echt weten wat het inhoud. Dat wordt gewoon een stem in het duister op iemand waarvan je totaal niet weet of hij goed of niet goed is in zijn werk.

Peter Borst, Beverwijk